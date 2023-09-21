В России нашли подземные комнаты с помощью космических лучей

Учёные Московского инженерно-физического института, Университета науки и технологий МИСИС и Физического института имени П. Н. Лебедева нашли подземные комнаты под мужским монастырем в Печорах с помощью космических лучей.

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В мужском монастыре в Печорах есть подземные пещеры и комнаты, в них расположены древние захоронения и пещерный храм, а по легенде могут находиться сокровища Ивана Грозного.

Было известно о семи галереях под монастырем, но российским ученым удалось найти новые подземные комнаты и улицы больших размеров.