Facebook* получил новый логотип и обновление реакций

Компания Meta* представила новый логотип своей социальной сети Facebook*, а также несколько новых функций. Об этом сообщает BetaNews.

Новое обновление в компании назвали «обновленной системой идентификации для Facebook*». При этом новый логотип социальной сети получился почти таким же, как и предыдущий – их отличает только оттенок цвета, а также незначительные изменения в шрифте. Впрочем, в самой компании считают изменения достаточно важными.

«Мы разработали новый набор оттенков, тонов и коэффициентов контрастности, которые кажутся уникальными для бренда Facebook* и оптимизированы для обеспечения доступности. <...> Глубокий тональный диапазон вторичного синего обеспечивает гибкость и одновременно обеспечивает баланс как единое выражение индивидуальности нашего бренда», – рассказали в компании.

Помимо изменений в логотипе, Facebook* также получил обновление значков реакций – в них тоже переработали цвета. По мнению дизайнеров компании, новые значки «передают больше объёма и эмоций».

«Не оставив ни одного пикселя нетронутым, мы перестроили всю систему иконок так, чтобы она масштабировалась с широким спектром выражений в каждый момент времени в приложении», – заявили в Facebook*.

Ранее в компании Meta* рассказали о работе над новой, более мощной системой искусственного интеллекта.