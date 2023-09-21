В YouTube Shorts появятся визуальные эффекты от нейросетей

Разработчики видеохостинга YouTube продолжают исследования в сфере применения нейросетей. Недавно в рамках мероприятия Made on YouTube представители компании анонсировали функцию Dream Scenario.

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Она работает на основе нейросети и помогает добавлять в видео для Shorts визуальные эффекты. Пользователи смогут вводить запросы в поисковую систему и наблюдать за появлением в ролике различных сгенерированных объектов.

Напомним, общая аудитория вертикальных видео на платформе достигла отметки в 2 млрд человек, что серьёзно сказывается на доходах YouTube.