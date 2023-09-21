Минцифры и ФАС обсуждают отмену платы за раздачу мобильного интернета
Министр цифрового развития России Максут Шадаев заявил, что Минцифры и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обсуждают отмену плату за раздачу мобильного интернета. Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление Шадаев сделал во время форума Kazan Digital Week.
«С одной стороны, операторы резко это начали коммерциализировать. С другой стороны, аргументы операторов тоже понятны, поэтому будем как-то пытаться найти баланс и с операторами, и с ФАС», – рассказал он.
Шадаев также добавил, что этот вопрос является комплексным, поэтому ведомство хочет найти компромисс, который устроил бы и операторов связи и их пользователей. При этом министр подчеркнул, что все категории населения должны иметь доступ к услугам связи.
Напомним, что 18 сентября ФАС обязала крупнейших российских операторов связи отменить плату за раздачу мобильного интернета.