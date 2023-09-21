Минцифры и ФАС обсуждают отмену платы за раздачу мобильного интернета

Министр цифрового развития России Максут Шадаев заявил, что Минцифры и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обсуждают отмену плату за раздачу мобильного интернета. Об этом сообщает ТАСС.

«С одной стороны, операторы резко это начали коммерциализировать. С другой стороны, аргументы операторов тоже понятны, поэтому будем как-то пытаться найти баланс и с операторами, и с ФАС», – рассказал он.

Шадаев также добавил, что этот вопрос является комплексным, поэтому ведомство хочет найти компромисс, который устроил бы и операторов связи и их пользователей. При этом министр подчеркнул, что все категории населения должны иметь доступ к услугам связи.