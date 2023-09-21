Нейросети обучили роботов творчеству

Инженеры японской корпорации Toyota рассказали об обучении роботов через нейросети. Об этом сообщает издание Autoevolution.

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По словам специалистов Исследовательского института Toyota (TRI), им удалось создать метод, с помощью которого можно обучать роботов сложным и деликатным действиям. В процессе обучения инженеры не написали «ни одной строчки кода» — по их словам, новые навыки роботы начали получать с помощью нейросетей.

В материале говорится, что заводские роботы не способны выполнить многие деликатные задания — например, наполнить стеклянный стакан водой или намазать масло на бутерброд. По новой программе обучением роботов занимаются специальные учителя — люди, которые показывают, как выполнять те или иные действия. За творческую часть заданий отвечают нейросети, которые через камеры и датчики анализируют поведение людей, а затем обучают роботов.

По словам представителей Toyota, проект существует менее года, но специалистам уже удалось научить роботов 60 навыкам. Инженеры отметили, что роботы учатся взаимодействовать со средой и выполнять задания творчески, но машины все равно не заменят людей, а лишь дополнят их.