Забастовка сотрудников французских Apple Store может сорвать выход iPhone 15
Во Франции может быть сорван релиз iPhone 15, так как на день начала продаж запланирована забастовка сотрудников французских магазинов торговой сети производителя — Apple Store.
День старта продаж iPhone 15 во Франции — 22 сентября. Но 22-23 сентября, в пятницу и субботу, профсоюз Apple Retail France, объединяющий сотрудников этой отрасли, объявил забастовку из-за несогласия с зарплатами. Сотрудники требуют поднять зарплату на 7%, но Apple готова пойти только на 4,5%.
К забастовке присоединились как минимум четыре профсоюза, которые объединяют французских сотрудников Apple. Если компания не пойдёт на условия сотрудников, они попросту не выйдут на работу.
По разным данным, в день релиза iPhone 15 не будут работать все 12 французских магазинов Apple Store, или будут работать ограниченно.