Таинственные "темные земли" Амазонии признаны рукотворными

Новое исследование, проведенное в Бразилии в джунглях реки Амазонки международной командой ученых, похоже, помогло раскрыть давнюю тайну "темных земель". Было доказано, что эти земли, разительно отличающиеся от земель вокруг них, являются рукотворными.

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Работа ученых опубликована в журнале Science Advances, а коротко об исследовании рассказывает Phys.org. "Темные земли" - это феномен Амазонии. Они представляют собой участки плодородной земли темного цвета, которые встречаются довольно часто в непроходимых джунглях. Ранее было установлено, что появились эти земли много веков и даже тысячелетий назад.

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Загадкой оставалась причина их происхождения. Ведь эти участки заметно отличаются от окружающей среды. Они представляют собой плодородную почву. Между тем, все остальные почвы, лежащие под лесной растительностью Амазонии, особенно на ее холмистых возвышенностях, на удивление бесплодны. Большая часть почвы Амазонки кислая, она бедна на питательные вещества. Это означает, что вести на ней сельское хозяйство невозможно.

Однако за последние годы археологи раскопали достаточно много участков черной плодородной почвы. Сейчас их счет идет на сотни. Эта "темная земля" была обнаружена внутри и вокруг древних поселений, построенных сотни и тысячи лет назад. Анализ показал, что она очень плодородна, но была ли она создана преднамеренно или природа подарила такие участки людям случайно?

Достоверного ответа до последнего времени не было. Но в новом исследовании междисциплинарная команда ученых собрала воедино результаты лабораторного анализа почвы, этнографических наблюдений и бесед с современными представителями коренных народов. Обширный анализ полученных данных позволил исследователям утверждать, что загадочная "темная земля" была намеренно создана древними жителями Амазонии. Они нашли способ обогатить почву и сделать ее плодородной, что дало толчок к развитию поселений и созданию сложных социальных обществ."

Если вы хотите создать крупные поселения, вам нужна питательная база, - говорит соавтор исследования Тейлор Перрон. - Но почва в Амазонии сильно выщелочена и непригодна для выращивания большинства сельскохозяйственных культур. В нашем исследовании мы утверждаем, что именно люди сыграли свою роль в создании "темной земли" и намеренно изменили древнюю окружающую среду, чтобы сделать ее подходящим для поселений местом".