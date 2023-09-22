Microsoft назвала точную дату релиза крупного обновления Windows 11

Microsoft анонсировала следующее крупное обновление Windows 11, которое будет выпущено 26 сентября.

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В числе нововведений — функция Windows Copilot на базе искусственного интеллекта, переработанный «Проводник», новая функция Ink Anywhere для любителей стилусов и множество других улучшений.

Основной акцент в Windows 11 23H2 будет сделан на Windows Copilot. Этот инструмент позволяет управлять настройками ПК, запускать приложения и отвечать на запросы пользователя.

Copilot интегрирован во всю операционную систему, и с его помощью можно, например, писать текстовые сообщения, используя данные из календаря.

Если идея ИИ-помощника вам не близка, Microsoft предлагает множество других нововведений. «Проводник» получит современный дизайн, а пользователи стилуса оценят функцию Ink Anywhere, которая позволяет писать от руки в любом текстовом поле в Windows.