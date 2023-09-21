Гравитационный анализ Марса подтвердил существование палеоокеана
Международная команда ученых применила новый метод гравитационного анализа, который позволил подтвердить теорию о существовании на Марсе огромного океана в его далеком прошлом.
Работа исследователей опубликована в журнале Icarus, а коротко о ней рассказывает Phys.org. Новый метод анализа гравитационных сил Марса был применен в космологическом исследовании впервые. Полученные результаты подтверждают теорию о том, что на Красной планете существовала поверхностная вода, причем она присутствовала в огромных объемах. Анализ выявил следы того, что ученые называют северным марсианским палеоокеаном.
"Многие люди пребывают в восторге от появляющихся доказательств присутствия воды на Марсе, потому что это указывает на возможное существование каких-то форм жизни, которые когда-то могли присутствовать на Марсе и, возможно, существуют и сегодня в какой-то бактериальной форме, - горит соавтор исследования Гюнтер Клетечка. - Мы можем использовать новый гравитационный анализ для поиска воды на Марсе, потому что мы уже сделали это на Земле".
Например, по его словам, ранее при помощи данного метода было проведено исследование в Северной Африке. Гравитационный анализ помог найти там береговую линию древнего озера, которое давно исчезло. И это открытие прекрасно согласуется с археологическими находками, сделанными ранее и указавшими на возможное существование древнего водоема.
По сути, передовая земная технология была перенесена на Марс, где она открывает широкие перспективы по поиску давно исчезнувших рек, озер, морей и океанов Красной планеты. Определив их, ученые смогут точечно отправлять туда новые роверы для поиска следов жизни.