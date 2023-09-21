Гравитационный анализ Марса подтвердил существование палеоокеана

"Многие люди пребывают в восторге от появляющихся доказательств присутствия воды на Марсе, потому что это указывает на возможное существование каких-то форм жизни, которые когда-то могли присутствовать на Марсе и, возможно, существуют и сегодня в какой-то бактериальной форме, - горит соавтор исследования Гюнтер Клетечка. - Мы можем использовать новый гравитационный анализ для поиска воды на Марсе, потому что мы уже сделали это на Земле".