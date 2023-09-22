Аризонские ящерицы вымирают в 10 раз быстрее, чем в прошлом веке

Исследователи изучили популяцию заборных игуан на 18 горных хребтах Аризоны и обнаружили, что около половины ящериц, живущих на низких высотах, не вынесли растущей жары и исчезли. В прошлых работах XX века аналогичное вымирание описывалось в течении 70 лет — теперь оно заняло всего 7. Исследование опубликовано в журнале Ecology Letters.

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Заборная, или колючая, игуана обитает в дубовых и сосновых лесах на 18 горных хребтах в Аризоне. В 2014–2015 годах ученые исследовали ящериц в их ареале. Через семь лет, в 2021–2022 годах исследователи вернулись на эту территорию, чтобы увидеть изменения.

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Около половины популяций, которые жили на низких высотах, исчезли. Ученые считают, что это связано с потеплением климата: на низкой высоте температура стала выше, и игуаны не смогли перенести жару.

Биологи сравнили свои результаты с записями прошлых лет. Масштабы этого вымирания аналогичны тому, что описывалось в течении 70 лет. Средний уровень исчезновения игуан на низких высотах вырос в три раза за последние семь лет — это по сравнению с предыдущими 42 годами.

Однако не все ящерицы в ареале вымерли за семь лет. Выжили две популяции, обитающие невысоко. С помощью генетического анализа ученые поняли, что видам помог их геном — он смог подстроиться под потепление климата.

По словам биологов, к 2025 году может полностью исчезнуть еще один вид игуан — шипастая ящерица, еще известная как тернистый дьявол. Она существует на Земле около 3 миллионов лет, но рискует не выжить при современных изменениях температуры.

В будущем исследователи изучат механизмы вымирания и выживания колючих игуан. Они также планируют провести похожие наблюдения с другими ящерицами, обитающими в еще более жарких местах — например, в калифорнийской Долине Смерти, где температура может доходить до 56,7°С.