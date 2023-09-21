Panasonic представила беспроводные динамики, которые надеваются на шею

Panasonic выпускает новую беспроводную шейную колонку GNW10 SoundSlayer, предназначенную для геймеров. Эта обновленная версия предыдущей проводной колонки SoundSlayer будет выпущена в конце октября по цене 299 долларов.

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Ключевым усовершенствованием является небольшой передатчик, подключаемый к консоли или ПК, обеспечивающий беспроводную связь на частоте 2,4 ГГц, снижающую задержку до менее 20 мс, что значительно лучше, чем у Bluetooth, и делает его подходящим для игр.