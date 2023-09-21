Доисторическая рыба объяснила эволюцию черепа позвоночных
Команда исследователей создала 3D-изображение черепа эриптихида — древней бесчелюстной рыбы. Оказалось, что у нее были только отдельные хрящи, покрывающие мозг. У более поздних видов череп имел общую систему, а значит, эволюция костной структуры черепа началась именно с эриптихида. Исследование опубликовано в журнале Nature.
Ученые давно пытаются восстановить полную картину эволюции черепа. В этом им помогают исследования рыб: уже известно, что до полноценного черепа у бесчелюстных животных появилась твердая костная или хрящевая структура. Однако до сих пор не было ясно, как образовалась эта система — и что стояло перед ней.
Исследователи обратили внимание на музейный образец эриптихида (Eriptychius americanus). Это древняя бесчелюстная рыба, жившая около 450 миллионов лет назад. Археологи нашли ее в Колорадо, США.С помощью компьютерной томографии ученые создали детальное 3D-изображение черепа эриптихида. Они увидели, что у древней рыбы были отдельные хрящи, покрывающие мозг. Более поздние виды имели полностью связанную хрящевую структуру, которая защищала мозг. Результаты позволяют предположить, что эволюция черепа началась именно с Eriptychius americanus.
«На первый взгляд, эриптихид — не самая красивая из окаменелостей. Однако, используя современные методы визуализации, мы смогли показать, что в нем сохранилось нечто уникальное: самая древняя трехмерно сохранившаяся голова позвоночного в палеонтологической летописи. Это заполняет серьезный пробел в нашем понимании эволюции черепа всех позвоночных, в конечном счете включая человека», — рассказал Ричард Дирден, ведущий автор исследования из Центра биоразнообразия Naturalis.
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