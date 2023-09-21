Российский аналог TikTok представил своего маскота

Российский аналог TikTok, Yappi представил своего маскота

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Приложение для вертикальных видео YAPPY, которое входит в состав «Газпром-медиа,» представило своего нового маскота по имени Мишка. Мишка имеет главный цвет — мятный, который является фирменным цветом Yappy. Его мордочка выполнена в виде буквы «Y,», что символизирует название приложения. Эту информацию предоставил представитель компании.

Дизайн Мишки создал современный художник в стиле поп-арт. Мишка отражает цель приложения: дать возможность создателям вертикальных видео на разные темы зарабатывать на своём творчестве, а также помогать пользователям открывать новый контент.

Yappy было запущено в России в ноябре 2021 года, а с начала 2023 года оно стало доступно для пользователей из 8 стран, включая Армению, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Молдавию, Киргизию и Таджикистан.