Linux отказался от долгосрочной поддержки ядер: с ними слишком много работы

Период долгосрочной поддержки (LTS) ядра Linux вернется к двум годам, как было объявлено на Open Source Summit Europe. Первоначально в 2017 году срок LTS был продлен до шести лет, однако Linux-сообщество столкнулось с тем, что поддерживать старые ядра в течение столь длительного времени становится все сложнее.

© Ferra.ru

В качестве причин такого изменения были названы недостаток использования и поддержки, а также выгорание «сопровождающих». Двухлетний период поддержки подходит для ПК, но он создает проблемы для других устройств, таких как Android и IoT-устройства, где обновления ядра происходят реже.