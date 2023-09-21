Астрономы обнаружили сверхплотную планету из твердого металла

Итальянские астрономы из Туринского университета обнаружили необычную экзопланету Глизе 367 b или Тахай, вращающуюся вокруг красного карлика Глизе 367 в созвездии Паруса приблизительно в 31 световом годе от Земли. Ученые выяснили, что Глизе 367 b по размерам сравнима с нашим миром, однако вдвое плотнее и представляет собой шар из твердого металла. Исследование опубликовано в научном журнале The Astrophysical Journal Letters (TAJL).

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Другой особенностью «железной» планеты оказалась ее огромная скорость вращения вокруг своего светила. Год на Тахае длится лишь 7,7 земного часа. Из-за близкой орбиты экзопланета получает в 500 раз больше радиации, чем Земля — от Солнца. Дневная температура на Глизе 367 b составляет около 1500 °C.

По мнению ведущего автора исследования Элизы Гоффо, Глизе 367 b в нынешнем виде может оказаться железным ядро планеты, потерявшей свою каменистую мантию в результате некой катастрофы планетарного масштаба. Таким событием могло стать столкновение с другими формирующими протопланетами.