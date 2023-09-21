Минцифры не получало подтверждения от Meta* о запуске WhatsApp в России функции каналов

Минцифры РФ не получало подтверждения от Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ), что мессенджер WhatsApp будет запускать в РФ функцию русскоязычных каналов. Об этом журналистам сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

"У нас нет подтверждения от Facebook, что WhatsApp будет запускать в России каналы", - сказал Шадаев, добавив, что министерство направляло запрос в компанию о появлении новой функции в приложении на территории России.

В середине сентября WhatsApp в своем блоге сообщил о запуске в 150 странах функции создания каналов. Предполагается, что пользователи мессенджера смогут конфиденциально получать обновления о том, что им интересно. Разработчики WhatsApp также заявили, что в рамках обновления пользователи смогут ставить реакции на записи каналов.