Самый мощный в мире рентгеновский лазер наконец включили

В Национальной ускорительной лаборатории США SLAC состоялась презентация самого мощного в мире рентгеновского лазера на свободных электронах Linac Coherent Light Source II (LCLS-II). Он способен вспыхивать миллион раз в минуту и в 10 000 раз ярче своего предшественника, что позволяет ученым наблюдать невероятно малые и быстрые процессы с беспрецедентной детализацией.

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LCLS-II XFEL использует подземный сверхпроводящий ускоритель непрерывных волн длиной 3,2 км для ускорения электронов до скорости, близкой к скорости света. Затем эти электроны проходят через магнитные поля, которые заставляют их испускать когерентное рентгеновское излучение. В результате получается лазер, импульсы которого происходят миллион раз в секунду, что в 8000 раз быстрее, чем у предыдущей модели, и в 10 000 раз ярче.