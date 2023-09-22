Тим Кук посетил Apple Store в Нью-Йорке на старте продаж iPhone 15

22 сентября стартовали продажи iPhone 15. Генеральный директор Apple Тим Кук решил отметить данное событие, прибыв на открытие одного из магазинов компании в Нью-Йорке. Бизнесмен пообщался с покупателями и сделал с ними селфи.

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Один из них рассказал, что занял место в очереди ещё в восемь часов вечера предыдущего дня. Среди других новинок компании люди могут приобрести Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2.

В России цены на смартфон разнятся, однако базовый iPhone 15 на 128 ГБ обойдётся жителям страны от 125 тысяч рублей. Максимальная же версия iPhone 15 Pro Max на 1 ТБ стоит примерно в два раза дороже — около 250 тысяч рублей.