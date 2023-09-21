В NASA предупредили о возможности столкновении крупного астероида с Землей

Ученые NASA считают, что в будущем астероид Бенну может столкнуться с Землей, затронув территорию размером со штат Техас. Об этом сообщает The Hill

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Бенну - объект, сближающийся с Землей. Он проходит мимо планеты примерно каждые шесть лет. Ученые наблюдают за ним с момента его открытия в сентябре 1999 года. Бенну спорадически испускает струи пыли и камней размером до десяти сантиметров.

По мнению ученых, у Бенну есть шанс пройти через так называемую «гравитационную замочную скважину» (область космоса, где гравитация планеты может изменить орбиту проходящего астероида), которая отправит его на курс столкновения с Землей в 2182 году.

Новое исследование научной группы OSIRIS-REx прогнозирует, что вероятность столкновения Бенну с Землей составляет 0,037 процента (1 из 2700).

То, упадет ли астероид на Землю, во многом будет зависеть от еще одного пролета. В 2135 году Бенну пройдет мимо Земли настолько близко, что гравитационное притяжение планеты сможет воздействовать на астероид «правильным» образом и направить его на путь, который приведет к столкновению 24 сентября 2182 года - почти через 159 лет.

Астероид Бенну имеет диаметр примерно в 510 метров и занимает около трех городских квартала. Его падение может затронуть территорию размером с Техас. Однако Бенну намного меньше астероида диаметром около 9,6 километра, который, как считается, уничтожил динозавров 66 миллионов лет назад.