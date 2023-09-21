Камеру iPhone 15 Pro Max сравнили с Samsung Galaxy S23 Ultra

Автор ютуб-канала Mrwhosetheboss опубликовал видео со сравнением камер в iPhone 15 Pro Max и Samsung Galaxy S23 Ultra. Блогер сопоставлял их по нескольким пунктам: качество селфи, видео, зума, портретного режима и так далее.

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По результатам серии тестов блогера в более выигрышном свете оказалась камера в iPhone 15 Pro Max. Устройство смогло обойти оппонента по целому ряду признаков.

Камера в смартфоне от Apple лучше показывает себя в дневное время, малоосвещённых местах, при записи видео на фронталку и других моментах.

Видео доступно на YouTube-канале Mrwhosetheboss. Права на видео принадлежат Mrwhosetheboss.