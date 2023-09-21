СМИ: в РФ выделили радиочастоты для дронов

СМИ: в РФ выделили радиочастоты, неподходящие гражданским дронам
Правительство РФ утвердило решение выделить гражданским дронам отдельную полосу радиочастот. Однако, как пишет 3dnews.ru, совместимых с этим диапазоном беспилотников в стране пока нет.
Речь идет о диапазоне 5030-5091 мегагерц.
В правительстве подчеркнули, что это решение позволит создать единую инфраструктуру управления гражданскими беспилотниками.
Власти занялись продвижением беспилотной авиации в России по поручению президента Владимира Путина. В мае правительство приняло стратегию ее развития до 2030 года. Кроме того, разработан и утвержден национальный проект, посвященный этой теме.
В секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова сообщили, что в РФ планируют создать унифицированную инфраструктуру управления и контроля, навигации и мониторинга беспилотников. Это необходимо, чтобы беспилотники могли передвигаться в одном пространстве с пилотируемым воздушным транспортом.
3dnews.ru отмечает, что американская uAvionix - единственная в мире компания, использующая диапазон в пять гигагерц для управления дронами. Беспилотников uAvionix в РФ нет.
Доступные дроны базируются на частотах 868 и 915 мегагерц, а также 2,4 и 5,8 гигагерца. Опрошенные изданием эксперты заявили, что для работы в новом диапазоне необходимы мощные передатчики.
России потребуется запустить масштабное производство приемопередающих устройств. В итоге на построение единой системы на частоте в пять гигагерц могут уйти годы, считает 3dnews.ru.