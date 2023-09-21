СМИ: в РФ выделили радиочастоты для дронов

Правительство РФ утвердило решение выделить гражданским дронам отдельную полосу радиочастот. Однако, как пишет 3dnews.ru, совместимых с этим диапазоном беспилотников в стране пока нет.

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Речь идет о диапазоне 5030-5091 мегагерц.

В правительстве подчеркнули, что это решение позволит создать единую инфраструктуру управления гражданскими беспилотниками.

Власти занялись продвижением беспилотной авиации в России по поручению президента Владимира Путина. В мае правительство приняло стратегию ее развития до 2030 года. Кроме того, разработан и утвержден национальный проект, посвященный этой теме.

В секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова сообщили, что в РФ планируют создать унифицированную инфраструктуру управления и контроля, навигации и мониторинга беспилотников. Это необходимо, чтобы беспилотники могли передвигаться в одном пространстве с пилотируемым воздушным транспортом.

3dnews.ru отмечает, что американская uAvionix - единственная в мире компания, использующая диапазон в пять гигагерц для управления дронами. Беспилотников uAvionix в РФ нет.

Доступные дроны базируются на частотах 868 и 915 мегагерц, а также 2,4 и 5,8 гигагерца. Опрошенные изданием эксперты заявили, что для работы в новом диапазоне необходимы мощные передатчики.