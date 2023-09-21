Журналисты пожаловались на ужасное качество чехлов FineWoven для iPhone 15

На презентации iPhone 15 компания Apple представила линейку новых оригинальных чехлов для своих будущих смартфонов, которая получила название FineWoven. Это тканевые аксессуары, которые пришли на замену кожаным накладкам — их компания использовала для многих прошлых поколений iPhone.

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Некоторые журналисты уже выпустили обзоры на FineWoven, преимущественно ругая их. Дело в том, что за ту же цену в $60 (около 5700 рублей) тканевые чехлы выглядят и ощущаются совсем не так приятно, как кожа. Кроме того, все следы, включая царапины и вмятины, остаются на своих местах даже спустя некоторое время.

The Verge