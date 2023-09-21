Представлен бюджетный смартфон Itel S23+ с изогнутым экраном

Китайская компания Itel представила свой следующий смартфон S23+. Это бюджетный гаджет с большим изогнутым AMOLED-дисплеем и динамическим островом из последних моделей iPhone, цена которого составит около $ 120 (около 11 500 рублей).

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Помимо 6,78-дюймового экрана с разрешением Full HD+, гаджет оснащён подэкранным сканером отпечатков пальцев и батареей объёмом мА/ч с поддержкой быстрой зарядки до 18 Вт. Смартфон работает на базе Android 13 с процессором SoC Unisoc T616, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памятью.