iFixit выпустили комплект для ремонта внутреннего экрана Pixel Fold

iFixit, известная своими руководствами по разбору и ремонту различных устройств, расширяет свои предложения, добавляя в них оригинальные детали для ремонта Google Pixel Fold. В число доступных для покупки деталей входят складной экран, аккумуляторы, камеры, задняя крышка и другие компоненты. Покупатели также могут выбрать «Набор для ремонта», включающий необходимые для ремонта инструменты.

© Ferra.ru

Набор, включающий складной дисплей, корпус, датчик отпечатков пальцев и регулятор громкости, стоит 899,99 долларов (или 909,99 с набором Fix Kit).

Внешний дисплей предлагается за 159,99 долларов, а три задние камеры можно приобрести за 139,99 долларов. Фронтальные камеры стоят по 42,99 каждая, а задняя крышка, доступная в черном или серебристом цвете, - 69,99.