Fujifilm представила карманную камеру в комплекте с фотопринтером

Fujifilm выпустит в продажу в конце октября комплект Instax Pal по цене 199,95 долларов. Компактная цифровая камера не печатает фотографии и не имеет встроенного видоискателя. Вместо этого она использует приложение-компаньон для захвата и просмотра изображений с возможностью их печати с помощью входящего в комплект принтера для смартфонов Instax Mini Link 2.

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В комплект поставки также входит 10 упаковок пленки Instax Mini. Судя по всему, компания Fujifilm стремится создать забавный и дружественный к ребенку дизайн с такими функциями, как настраиваемые звуки срабатывания затвора, фильтры, текст, наклейки в приложении и возможность получения вознаграждений, пишет издание The Verge, которое уже тестирует комплект.