Смартфоны Google Pixel научили показывать количество циклов заряда батареи

Google представила первую бета-версию операционной системы Android 14 QPR1, которая содержит ряд заметных изменений и улучшений, в том числе поддержку подсчета циклов заряда аккумулятора на телефонах Pixel.

© Ferra.ru

Пользователи устройств Google Pixel теперь могут найти новый раздел «Информация об аккумуляторе» в разделе Настройки > О телефоне. В этом разделе содержится подробная информация об аккумуляторе, например, дата его изготовления и количество циклов зарядки.

Хотя эта функция позволяет определить возраст батареи, она не содержит информации о «состоянии батареи» или максимальной емкости, которая встречается на некоторых других устройствах, например iPhone.