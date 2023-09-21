«Джеймс Уэбб» впервые запечатлел самое далекое скопление галактик

Японские астрономы из Цукубского университета впервые получили снимки ядра самого далекого из известных галактических скоплений — протокластера A2744z7p9OD, расположенного в 13,14 млрд световых лет от Земли. Изображения были сделаны с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб» и Атакамского большого миллиметрового телескопа (ALMA). Исследование опубликовано в научном журнале The Astrophysical Journal Letters (TAJL).

© NAOJ

Изучение сверхдальних космических объектов позволяет ученым заглянуть во времена зарождения Вселенной, поскольку они сегодня видят то, как галактики выглядели 13 млрд лет назад.

Исследовательская группа проанализировала центральную область A2744z7p9OD с помощью спектроскопии и обнаружила свет ионов водорода в области шириной 36 тыс. световых лет, что эквивалентно половине радиуса нашей галактики Млечный Путь.

Кроме того, астрономы зафиксировали выбросы пыли в трех из четырех галактик кластера. Это первое открытие пылевых извержений в столь далеком прошлом. Считается, что космическая пыль появилась в результате взрывов сверхновых в конце эволюции массивных звезд.