Гонконг запустит первый спутник собственного производства

Гонконг планирует в конце ноября осуществить запуск первого спутника собственного производства. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

По ее данным, запуск спутника дистанционного зондирования Земли Hong Kong Star планируется осуществить с морской платформы у побережья южной китайской провинции Гуандун.

Как отмечает производитель спутника - компания HK Aerospace Technology Group, - испытания космического аппарата прошли успешно. Компания также заявила, что со следующего года планирует производить около 300 коммерческих спутников ежегодно.

Hong Kong Star оборудован оптической системой высокого разрешения, что позволит получать более точные снимки, которые будут использованы в целях предотвращения стихийных бедствий, дистанционного зондирования, а также при проектировании "умных" городов.