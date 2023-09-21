В Samsung назвали новый тренд на рынке смартфонов

В корпорации Samsung описали важность появления в смартфонах телеобъективов с высоким разрешением. Об этом сообщает издание GSM Arena со ссылкой на материалы компании.

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По мнению представителей корейского IT-гиганта, телеобъектив должен стать второй основной камерой смартфона — после классического широкоугольного сенсора. Лучшими инженеры Samsung назвали телеобъективы ISOCELL HP2 и HP3, имеющие разрешение 200 мегапикселей.

В материале говорится, что 200-мегапиксельные объективы уже становятся трендом и должны появиться во всех устройствах будущего. Авторы отчета отметили, что такие сенсоры могут обеспечивать качественный оптический зум — до 12 крат. Инженеры подчеркнули важность телеобъективов для портретной фотографии — по их словам, основная камера слишком широка, поэтому снятые на нее портретные изображения могут получаться искаженными.

По мнению специалистов, телеобъективы также естественным образом создают эффект боке, отделяя объект от фона. Больший сенсор создаст меньшую глубину резкости, чем меньший при том же фокусном расстоянии. При этом в Samsung не стали сообщать, когда наладят выпуск смартфонов с подобным объективом на рынок.