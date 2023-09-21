В дикой природе впервые нашли электрических синих тарантулов

Электрических синих тарантулов обнаружили ученые в дикой природе на юге Таиланда.
Исследователи изучали род членистоногих в мангровых лесах провинции Пхангнга. Пауки, названные Chilobrachys natanicharum, в честь руководителей компании, выигравшей аукцион, отличаются ярким сине-фиолетовым цветом, который напоминает электрические вспышки.
Вид уже встречался в коммерческой торговле, но был впервые обнаружен в дикой природе. Арахнологи предполагают, что эти пауки распространены по всей южной части Таиланда.
Размер самца может достигать пяти сантиметров, а самок – шести с половиной. Тело покрыто коричневатой шерстью, а некоторые волоски на ногах имеют сине-фиолетовый оттенок. Более того, серые и фиолетовые полоски встречаются не только на ногах, но и на туловище, у молодого потомства и самок, сообщает Miami Herald.
Ранее австралийские ученые обнаружили во время полевых исследований новый вид ящерицы – зигзагообразного геккона.