Стала известна дата анонса первого складного смартфона OnePlus

Официальная презентация устройства запланирована на 19 октября, как стало известно благодаря утечке от блогера Max Jambor.

Интересно отметить, что ранее тот же источник утверждал об анонсе OnePlus Open ещё 19 августа. Однако вскоре мероприятие было перенесено. По словам блогера, из-за изменений в поставках дисплейных панелей.