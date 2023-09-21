Опубликованы фото и характеристики первых умных часов Nothing

Компания Nothing анонсировала свои первые умные часы под названием CMF Watch Pro, которые представят публике 26 сентября.

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Интерес к этому гаджету разогревает утечка информации от индийского ритейлера Flipkart, раскрывшего ключевые характеристики девайса.

Согласно утечкам, CMF Watch Pro оборудованы 1,96-дюймовым дисплеем с пиковой яркостью до 600 нит. Размеры корпуса составляют 46,9 x 39,87 x 11,4 мм, а вес — всего 31,1 грамм.

Часы будут оснащены алюминиевым корпусом, Bluetooth 5.3, функциями мониторинга уровня кислорода в крови, следящими за пульсом, стрессом и сном. Кроме того, новинка поддерживает более 110 спортивных режимов.

Судя по утечкам, дизайн смарт-часов будет выполнен в оранжевой цветовой гамме, что, вероятно, станет фирменным оттенком бренда.