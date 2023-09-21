NASA представило первый в истории снимок кратера Шеклтона на южном полюсе Луны. Как сообщает пресс-служба агентства, для него потребовалось объединить фотографии с камер LROC аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter и ShadowCam аппарата Danuri.

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Кратер находится в месте, которое ранее не было доступно взору человека. Там царит вечный холод и вечная тьма, ведь лучи Солнца никогда не освещают внутреннюю часть кратера. ShadowCam использовали для съемок его стенок и дна. Благодаря огромной чувствительности камера улавливает освещение, рассеянное пиками и краями кратеров, а также отраженный от поверхности Земли свет.

Однако чрезвычайно высокая чувствительность не позволяет делать снимки на границе света и тени — там возникает сильная засветка. По этой причине NASA решили объединить снимки с фотографиями кратера со спутника Lunar Reconnaissance Orbiter, который получал изображения хорошо освещённых солнцем поверхностей Луны.