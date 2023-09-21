Хакеры атаковали крымские интернет-ресурсы

Крючков заявил о масштабной кибератаке на интернет-ресурсы Крыма
Масштабная кибератака ведётся на крымские интернет-ресурсы, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
В своём Telegram-канале он проинформировал, что ряд сайтов и ресурсов может работать ненадлежащим образом.
«Некоторые сайты госорганов и СМИ могут работать с перебоями. Приносим свои извинения за временные неудобства», — написал Крючков.
Ранее он заявил о массовых вбросах и фейках со стороны Украины насчёт ситуации в Крыму.