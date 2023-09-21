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Крючков заявил о масштабной кибератаке на интернет-ресурсы Крыма

Масштабная кибератака ведётся на крымские интернет-ресурсы, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

Хакеры атаковали крымские интернет-ресурсы
© РИА Новости

В своём Telegram-канале он проинформировал, что ряд сайтов и ресурсов может работать ненадлежащим образом.

«Некоторые сайты госорганов и СМИ могут работать с перебоями. Приносим свои извинения за временные неудобства», — написал Крючков.

Ранее он заявил о массовых вбросах и фейках со стороны Украины насчёт ситуации в Крыму.