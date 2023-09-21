Три крупнейших финских оператора связи — Telia, DNA и Elisa — приняли решение о прекращении продаж смартфонов Xiaomi.

Поводом для этого стало решение «Национального антикоррупционного бюро Украины», которое признало китайскую компанию «международным спонсором» российских действий на Украине.

Бюро обосновало свою позицию тем, что Xiaomi резко нарастила продажи на российском рынке и стала лидером с долей 39% по итогам III квартала 2022 года. Украина призвала ввести санкции против Xiaomi, но официальной реакции пока не последовало.

Независимые ритейлеры Финляндии, такие как Gigantti и Verkkokauppa.com, пока не прекратили продажи Xiaomi и заявили, что будут продолжать это делать, пока против компании не будут введены санкции.

Однако, если другие европейские страны последуют примеру Финляндии, ситуация может кардинально измениться.