Астрономы предупредили о мощной магнитной буре

В сообщении уточняется, что пик слабой магнитной бури (уровень G1) придется на 06:00 по московскому времени. Ее вероятность оценивается в 20%, а магнитного шторма – в 5%.

Врач объяснил, что магнитные бури – это выброс солнечной энергии, заряженных частиц, которые взаимодействуют с магнитным полем Земли, в результате чего в нем происходят изменения, и это должно воздействовать на человека. Он не исключил, что зависимость и есть, но пока это не доказано.