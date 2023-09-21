В России разработали инновационный корм для животных из водорослей

Повышает иммунитет и улучшает качество мяса. Ученые Северо-Кавказского федерального университета разработали уникальный корм для животных. В его основе микроводоросли и личинки насекомых, передает корреспондент «МИР 24» Роман Бирюков.

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Мугутдин Губаханов – работник Всероссийского научно-исследовательского института овцеводства и козоводства. Вот уже две недели он следит за экспериментальной группой из 10 ягнят.

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В корытца им насыпают комбикорм с универсальной добавкой – микроводорослью хлорелла. Пока никаких проблем нет. Едят хорошо, самочувствие хорошее. Впереди еще две недели тестирования.

«Если сравнивать с теми импортными добавками, то она дешевая, нет химии, естественная, конечно, будут брать», – рассказал работник Всероссийского научно-исследовательского института овцеводства и козоводства г. Ставрополя Мугутдин Губаханов.

В лаборатории Северо-Кавказского федерального университета ученые рассказали: хлорелла – простейшая водоросль. Ее можно собирать и высушивать, добавлять в пищу домашнего скота в виде порошка или суспензии.

«Эта идея родилась достаточно длительное время назад, когда двое наших молодых магистров начали свой путь в науку. Они попробовали решить задачу – создать уникальный умный корм, который сможет обогащать мясное сырье за счет адаптации кормового рацион сельхозживотных», – рассказала декан факультета пищевой инженерии и биотехнологии СКФУ Наталья Оботурова.

Хлорелла – уникальное природное растение, в нем содержится 650 компонентов и минеральных веществ.

«Содержание белка и углеводов – 2 к 1. 30% углеводов и 62% протеинов. Для нас в животноводстве соотношение 2 к 1 считается идеальным, а оно самой природой в этой хлорелле заложено», – рассказал директор Всероссийского научно-исследовательского института овцеводства и козоводства Александр Суров.

Не всему рогатому скоту подойдет хлорелла в чистом виде. Чтобы витамины и микроэлементы лучше усваивались, водоросль скармливают жукам, а потом уже их личинки также добавляют в комбикорм.

«Это экструдата, в основе лежат насекомые, но есть и растительное сырье. Мы производили этот комбикорм с учеными из Волгограда и опробовали его на базах ставропольских ферм», – рассказал старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории пищевой промышленной биотехнологии Андрей Нагдалян.