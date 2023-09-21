Infinix выпустил в России мощный камерофон ZERO 30 5G

Основная камера ZERO 30 5G имеет разрешение 108 Мп. Благодаря размеру сенсора 1/1,67 дюйма и стеклянному объективу, улавливающему на 10% больше света по сравнению со стандартными объективами смартфонов, устройство, по заверениям производителя, способно делать впечатляющие снимки при сложных условиях освещения. Помимо этого, камера использует технологии OIS и EIS для обеспечения стабильной съемки изображений как для фото, так и для видео. Объектив способен делать снимки с тройным зумом без потери качества с помощью технологии Pixel Zoom. Угол обзора у вспомогательной 13 Мп камеры составляет 120°, он поможет лучше выстроить кадр и вместить на него максимальное количество контента.