Infinix выпустил в России мощный камерофон ZERO 30 5G
Китайский бренд Infinix объявил о запуске в России нового смартфона Infinix ZERO 30 5G.
Ключевая фишка новинки - запись видео UltraHD (4K/60FPS) на 50 Мп фронтальную камеру – прежде такими показателями могли похвастаться только флагманские модели в высокой ценовой категории.
Благодаря наличию специального кинематографичного режима съемки компания позиционирует модель как устройство для профессиональных видеоблогеров, создающих контент для максимально широкой аудитории.
Помимо камер с высоким разрешением новинка получила изогнутый AMOLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц, высокопроизводительный процессор Dimensity 8020 и 21 Гб расширенной оперативной памяти.
Infinix ZERO 30 5G уже доступен в России в комплектации 12/256 Гб - на старте продаж цена составляет 32990 рублей.
Смартфон поставляется в трех цветах: "Золотой Час", "Пурпурная Фантазия" и "Римский Зеленый".
Основная камера ZERO 30 5G имеет разрешение 108 Мп. Благодаря размеру сенсора 1/1,67 дюйма и стеклянному объективу, улавливающему на 10% больше света по сравнению со стандартными объективами смартфонов, устройство, по заверениям производителя, способно делать впечатляющие снимки при сложных условиях освещения. Помимо этого, камера использует технологии OIS и EIS для обеспечения стабильной съемки изображений как для фото, так и для видео. Объектив способен делать снимки с тройным зумом без потери качества с помощью технологии Pixel Zoom. Угол обзора у вспомогательной 13 Мп камеры составляет 120°, он поможет лучше выстроить кадр и вместить на него максимальное количество контента.
Стереодинамики девайса поддерживают технологию DTS, что, как обещает бренд из Поднебесной, обеспечит высокое качество звучания и позволит прочувствовать все нюансы и детали музыкальных композиций.