Автор серии фэнтези-романов «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин и группа писателей подали иск против компании OpenAI , которая занимается разработками в области машинного обучения. Об этом сообщил телеканал CBS.

Писатели обвинили компанию в массовом нарушении авторских прав. Речь идет о вводе текстов книг в нейросеть ChatGPT и другие разработки.