Минэнерго планирует поднять тарифы на электроэнергию для майнинг-ферм в пять раз, для того чтобы фермы ушли в регионы, где избыток мощностей, пишет «Коммерсантъ».

Тарифы повысят в регионах, где наибольшее количество майнинг-ферм, это Забайкальский край, Иркутская область и Республика Бурятия.

Также Министерство энергетики предлагает создать комиссии, которые будут проверять криптофермы. Они будут проверять помещения, где располагается оборудование, потребляющее электроэнергию близко к максимальной мощности.