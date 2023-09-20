Обнаружена древнейшая в мире деревянная постройка
Археологи Ливерпульского университета во время раскопок на восточном берегу озера Танганьика (Замбия) обнаружили древнюю деревянную постройку. Ее возраст составляет как минимум 476 тыс. лет, говорится в опубликованном в журнале Nature докладе исследователей.
Первые раскопки стоянки древних людей Каламбо-Фолс на восточном берегу озера Танганьика были проведены в в 1950-х годах.
В 2020 году археологи возобновили раскопки. В их ходе им удалось обнаружить несколько крупных фрагментов стволов деревьев с явными следами ашельских рубил и других древних орудий труда.
Последующее изучение показало, что они были частью крупного помоста, который предположительно был сооружен древними людьми на берегу озера.
Исследователи с помощью современных методик определили возраст фрагментов. Выяснилось, что древний помост был сооружен свыше 476 тыс. лет назад.
Находка существенно изменила представления ученых о деятельности ранних предков человека, рассказал профессор Ливерпульского университета Ларри Бархэм. По его мнению, археологам на ее фоне следует забыть о словосочетании «каменный век».
Напомним, что в 1991 году на стоянке Гешер-Бенот-Яааков в Израиле был обнаружен полированный фрагмент дерева. Его возраст, согласно данным проведенного учеными анализа, составил 780 тыс. лет.