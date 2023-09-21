Google отказалась от поддержки «народного» смартфона Pixel 4a

В эпоху, когда смартфоны становятся неотъемлемой частью нашей жизни, поддержка устройств играет ключевую роль.

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Недавно Google прекратила программное обеспечение для своего «народного» смартфона Pixel 4a, который был выпущен всего три года назад. Это решение вызвало недовольство среди пользователей и подняло вопросы о долгосрочности поддержки девайсов бренда.

Pixel 4a отсутствовал в списке устройств, поддерживаемых последним обновлением безопасности от Google. Это стало первым намёком на то, что компания больше не планирует апдейтить эту модель.

Кроме того, смартфон был исключен из программы публичного бета-тестирования Android 14, что только подтвердило прекращение поддержки.