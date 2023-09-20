Глава Минцифры высказался об ответственности россиян за использование VPN

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн высказался о возможности запрета в России VPN. Он выразил уверенность в том, что запрещать такие сервисы в России нельзя, равно как и привлекать граждан к ответственности за их использование. Вместе с тем парламентарий подчеркнул, что до россиян необходимо доносить риски использования сервисов по обходу блокировок.