Глава Минцифры высказался о блокировке YouTube и WhatsApp в России

Глава Министерства цифрового развития Максут Шадаев заявил, что вопрос о блокировке видеохостинга YouTube и мессенджера WhatsApp в России не стоит в повестке дня. Его слова приводит ТАСС.

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«Вопрос о блокировке YouTube в повестке не стоит», — рассказал министр журналистам на форуме Kazan Digital Week. Шадаев добавил, что это суждение справедливо и в отношении WhatsApp.

Кроме того, министр, общаясь с журналистами, заявил, что в России не планируют вводить ответственность за использование VPN-сервисов.

Ране глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн рассказал, что блокировка YouTube в России невозможна, если не появится его полноценной замены. Он подчеркнул, что пока качественного российского аналога видеохостинга нет.