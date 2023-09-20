Появилась бета-версия WhatsApp для iPad

WhatsApp расширяет сферу своего влияния, представляя бета-версию приложения для владельцев iPad. Ранее пользователи iPad были вынуждены полагаться на веб-версию WhatsApp, поскольку специального приложения для этого устройства не существовало.

Приложение для iPad функционирует аналогично версии для macOS. Пользователям необходимо отсканировать QR-код со смартфона, чтобы синхронизировать свои чаты в WhatsApp с iPad. Таким образом, пользователи могут отправлять и получать сообщения как на iPhone, так и на iPad, даже если они не находятся в одной сети Wi-Fi или в непосредственной близости друг от друга.