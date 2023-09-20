Что говорят зарубежные обзорщики о новых iPhone 15 Pro и 15 Pro Max

Накануне был снят запрет на публикацию ревью смартфонов Apple нового поколения. Портал Wylsa.com собрал основные моменты, которые упоминаются блогерами и крупными СМИ в обзорах на старшие модели iPhone 15 Pro и 15 Pro Max.

Говоря о дизайне, множество ревьюеров отметили удобство новых моделей. «Прошки» стали легче своих предшественников на 19 граммов. Как считает Эллисон Джонсон из The Verge, это повысило удобство использования устройств.

Также отмечаются и грани корпуса, которые получили небольшие изгибы. Смартфон теперь не впивается в руку и удобно лежит в ней. Киф Лесвинг из CNBC также отметил, что прошлогодние модели на фоне уменьшенных рамок iPhone 15 Pro и 15 Pro Max и меньшей массы теперь «ощущаются кирпичами».

В цветах мнения обзорщиков разошлись. Черлинн Чоу из Engadget назвала всю линейку цветов скучной. Лесвинг же отдельно выделил «натуральный титан», который подчеркивает материал корпуса новых iPhone. Блогер Маркес Браули также считает эту расцветку лучшей в линейке.

Говоря об использовании USB Type-c, Лоу из Engadget отметила, что, вероятно, переход на него не имел особого смысла. Она признала удобство, но сочла его не столь большим, как ожидала. Джонсон из The Verge также радуется появлению распространенного разъема, однако считает, что в этом есть и бочка дегтя.

В частности, в коробке есть USB Type-C для зарядки, однако его скорость передачи данных составляет 480 Мбит/с, что соответствует спецификации USB 2.0. Для использования более продвинутого стандарта USB-C 3.2 придется купить отдельный кабель.