У побережья Египта найден затонувший храм Афродиты

Команда международных археологов из Египта и Франции обнаружила у побережья Египта затонувший храм Афродиты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство туризма и древностей страны.

Как уточняется, храм, посвященный древнегреческой богине красоты, любви и плодородия, был найден под водой вблизи Александрии. Город располагается на севере страны в дельте реки Нил и у вод Средиземного моря.

В мае 2023 года стало известно об открытии древних мастерских и гробниц в некрополе Саккара, который находится на территории древней столицы Мемфиса. Гробницы предназначались для высокопоставленного чиновника и священника. Первый занимал должность главного писца и жреца богов Гора и Маат и жил в 2400-х годах до нашей эры. Второй жил во времена 18-й династии в 1400-х годах нашей эры.