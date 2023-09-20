Камеру iPhone 15 Pro Max протестировали в Диснейленде

Журналист Мэтью Панзарино взял за привычку тестировать смартфонов Apple в Диснейленде. Не исключением стал и iPhone 15 Pro Max. Целью проведения этих испытаний является оценка того, как устройство работает в реальных условиях.

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Основная 48 Мп камера iPhone 15 Pro Max теперь по умолчанию делает снимки в разрешении 24 Мп. Динамический диапазон и детализация заметно лучше в любых условиях освещения. Особенно, конечно, когда всё становится очень контрастным. Если в iPhone 14 Pro Max допускались засветы, то новинка справляется гораздо лучше. В этом году также заметно лучшая и более тонкая обработка цвета с помощью Smart HDR 5.

Журналист отметил, что обработка фото стала менее агрессивной – изображения имеют более естественный вид даже при использовании HDR. Apple создала реалистичное моделирование и коррекцию для «базовых объективов» 24 мм, 28 мм и 35 мм. Кстати, это не цифровая обрезка. Объектив 24 мм использует для съёмки примерно 48 Мп, 28-миллиметровый – примерно 35 Мп, а 35-миллиметровый – 24 Мп.

YouTube/TechCrunch

YouTube/TechCrunch

YouTube/TechCrunch

YouTube/TechCrunch

YouTube/TechCrunch

YouTube/TechCrunch

YouTube/TechCrunch

YouTube/TechCrunch

Также журналист отметил 5-кратный телеобъектив с фокусным расстоянием 120 мм и тетрапризмой. Эта вещь – невероятное достижение во всех отношениях. Она не просто работает, это, наверное, лучшая камера, которую когда-либо создавала Apple. Главные преимущества – светосила f/2.8, ЭФР 120 мм и 3D-стабилизация. Данный датчик демонстрирует хорошее качество фото при съёмке с рук даже при недостаточном освещении.

Кроме того, Мэтью Панзарино отметил режим автопортрета. По его словам он работает фантастически. Объекты на переднем плане не искажаются, а размытие фона выглядит естественным. Функция выбора зоны фокусировки после съёмки отлично показала себя при фотографировании на ходу – алгоритмы автоматически определяют объекты переднего и заднего плана, чтобы впоследствии можно было выбрать глубину фокуса.

Видео

Поначалу журналист скептически относился к возможности съёмки в формате 4K/60fps на устройстве. Он полагал, что это приведет к сокращению срока службы батареи, заставит телефон перегреваться, а изображение будет тусклым при слабом освещении из-за проблем с частотой кадров. Ничего из этого не подтвердилось.