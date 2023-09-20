Эксперт допустил рост мошенничества из-за введения цифровых паспортов

Президент России 18 сентября подписал указ о цифровом паспорте, где прописаны ситуации, в которых такой формат удостоверения личности будет признан законным. Эксперт Игорь Бедеров, специалист в области информационной безопасности из компании T. Hunter предупредил, что в связи с введением цифровых паспортов можно ожидать всплеск мошеннической активности.

По словам Бедерова, это может выражаться в усилении фишинга, когда мошенники будут предлагать пользователям переходить на фейковые сайты, замаскированные под «Госуслуги», чтобы завладеть данными для входа, кодами двухфакторной аутентификации и в конечном итоге персональной информацией пользователя.