В Бразилии нашли дерево, считавшееся вымершим почти 200 лет назад

Группа ученых научного проекта Re:Wild нашла падуб Пернамбуко (Ilex sapiiformis) в городе Игарассу провинции Пернамбуко на северо-востоке Бразилии. Этот вид деревьев считался вымершим еще 185 лет назад. Об открытии сообщили на официальном сайте Re:Wild.

© Fred Jordão/Re:Wild

Падуб Пернамбуко впервые описал шотландский биолог Джордж Гарднер в 1838 году. До последнего времени коллекция исследователя оставалась единственным доказательством существования данного вида.

Однако экспедиция Re:wild обнаружила четыре живых падуба на берегу небольшой реки, протекающей через город Игаррасу. Команда нашла растения, проследив за маленькими белыми цветками, характерными для этого вида.

Падубы Пернамбуко росли в местности, которая некогда была покрыта густым тропическим лесом, но сегодня превратилась в районы городской застройки, окруженные плантациями сахарного тростника.

«Невероятно, что падуб Пернамбуку был вновь открыт в мегаполисе, где проживает почти шесть миллионов человек», — заявила сотрудник программы Re:wild по утраченным видам Кристина Биггс.